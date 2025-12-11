Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Meb merkez promosyon anlaşması.


11 Aralık 2025 21:26
Meb merkez promosyon anlaşması.

Meb merkez teşkilatı promosyon belli oldu mu arkadaşlar? Yılbaşında süresi bitiyormuş galiba


Sevdaamm12
Aday Memur
11 Aralık 2025 21:48

Arkadaşım selam beni hatırladın mı


bahçesaray
Şef
11 Aralık 2025 21:58
çıkaramadık

pasa0606
Memur
11 Aralık 2025 22:32

Hatırladım, nasılsınız? Herşey yolunda mı?

Sevdaamm12, Dün

Arkadaşım selam beni hatırladın mı


Sevdaamm12
Aday Memur
11 Aralık 2025 22:51

Evet teşekkür dderim. Siz hala aynı yerde misiniz?


pasa0606
Memur
11 Aralık 2025 23:02

Birinin değişti birkaç ay önce ama bir iki yere atanma durumum var artık. Atanma olmadan promosyon mevzusunu öğrenmek istedim. Fakat bir bilgi edinemedim.

Sevdaamm12, 12 saat önce

Evet teşekkür dderim. Siz hala aynı yerde misiniz?


Sevdaamm12
Aday Memur
11 Aralık 2025 23:16

Bakanlık en az 90 istemiş. Ama belli değil tabi. Hangi kuruma atanma durumunuz var


pasa0606
Memur
11 Aralık 2025 23:37

Sağlık Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar. İkisi de merkez teşkilatı, 4b ve mühendis. Ama kurumlar hakkında bilgim yok, araştırıyorum. Promosyon tahmini ne zaman belli olur acaba? Kızılay'ı aradım ama onlar da net tarih bilmiyorlar

Sevdaamm12, 11 saat önce

Bakanlık en az 90 istemiş. Ama belli değil tabi. Hangi kuruma atanma durumunuz var


Sevdaamm12
Aday Memur
12 Aralık 2025 08:04

Yani ocak ayı içinde yatacakmış geçen hafta bi ihale yapıldı ama teklifler çok düşüm kalmış.


Sevdaamm12
Aday Memur
12 Aralık 2025 08:05

Bir de teftile gelmeyi düşünür müsünüz yada düşünen var mı çevrenizde


pasa0606
Memur
12 Aralık 2025 08:22

Etrafımdakiler genel olarak memnunlar yerlerinden ama kurumun taşınma ihtimali varmış. Bu durum gerçekleşirse Kızılay'a gelmek isteyen çok olur. O zaman size haber veririm

Sevdaamm12, 3 saat önce

Bir de teftile gelmeyi düşünür müsünüz yada düşünen var mı çevrenizde


pasa0606
Memur
12 Aralık 2025 09:16

Umarım bir an önce sonuçlanır

Sevdaamm12, 3 saat önce

Yani ocak ayı içinde yatacakmış geçen hafta bi ihale yapıldı ama teklifler çok düşüm kalmış.


Sevdaamm12
Aday Memur
12 Aralık 2025 09:43

Anladım hayırlısı olsun

Toplam 12 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başka kurumda öğretmenim. Ags ile MEB'e geçeceğim.Meb merkez promosyon anlaşması.Alan DeğişikliğiRaporluyken il dışına çıkmakRaporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Trafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?İlksan anında ödeme ikrazıÇünkü sen bir bipolarsın!İl dışından alınan heyet raporu

Sözlük

bağdat 1 müslüman noel kutlamaz 6 yerli malı haftası kutlamaları 2 sürekli kaybeden kişi 1 kırmızı lahana 3 akran zorbalığı 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 su sıcratan araba 2 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 Sosyal çalışma 1

Son Haberler

Motorine indirim geliyorAnkara Valiliği'nden F-16 uçuşları için 'yüksek ses' uyarısıUzman erbaş ve sözleşmeli er ve erbaşların memur olmaları için çalışma yapılıyorAltının gramı 5 bin 877 liradan işlem görüyor2025-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım