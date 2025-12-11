Gih Silah Ruhsatı

kıymetli arkadaşlar psikoloji harici eş veya diğer sağlık sebeplerinden gih memurluğuna geçen 10 yılını doldurmuş bir polis memuru demirbaş silahı harici varsa ikinci silahını da harçsız kullanmaya devam edebilir mi ? ya da demirbaş silahının kalması yerine ikinci silahının kendinde kalmasını talep edebilir mi ? bilgisi olan var mı acaba

kıymetli arkadaşlar psikoloji harici eş veya diğer sağlık sebeplerinden gih memurluğuna geçen 10 yılını doldurmuş bir polis memuru demirbaş silahı harici varsa ikinci silahını da harçsız kullanmaya devam edebilir mi ? ya da demirbaş silahının kalması yerine ikinci silahının kendinde kalmasını talep edebilir mi ? bilgisi olan var mı acaba