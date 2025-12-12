Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Disiplin Soruşturması Evreleri Hk


12 Aralık 2025 01:48
Disiplin Soruşturması Evreleri Hk

Konu hakkında bilgi sahibi olan lütfen cevaplasın rica ederim.

Adli olarak kyok aldığım bir konudan dolayı 1 yıldır açıktayım. 5 ay önce müfettişe ifade verdim. Dosyanın Ankara'ya gönderildiği öğrendim ifadeden 1 ay sonra. Dosya veya müfettiş raporu içeriği hakkında bilgi edinemedim.

1) istisnasız her dosyanın Ankara'ya teftiş kuruluna gittiği ve ordan il disiplin veya egm disipline sevk edildiği doğru mudur?

2)ceza zaman aşımı, suçun işlendiği tarihi mi baz alır yoksa suçun idarece öğrenildiği açık, gözaltı veya soruşturma izni sahfasını mı?

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiEş ile karakolluk olmaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Yasadışı Bahisten gelen çalıntı parayla ihraçAnkaraya mazeret tayini.Ek İş TavsiyeMazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun

Sözlük

merak edilen konular 1 sengide bilirsin 1 şu an çalan şarkı 1 palas 1 Bülent Şahin Erdeğer 1 kokina 1 star wars 1 Ölmez Otu 1 akran zorbalığı 3 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin sosyal güvenliğinde hangi kanun uygulanır?Bankasız, Peşinatsız, %0 Faizle Araç Sahibi Olun!12 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıMEB 'eTwinning Konferansı'nda Kamu Zararı' iddialarını yalanladı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım