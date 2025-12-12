Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
12 Aralık 2025 09:29
Ağır ceza mahkemesine tanik olarak cagarilmak

28.ağir ceza mahkemesine .....gün...... tarihinde "tanik" olarak cagarildim. çağrı kağıdının uzerinde sanık kişinin adı soy adı geçiyor altında malum suç konusu yaziyor.

Edevletten veya vatandas portaldan baktim tanik olarak böyle bir dava göremedim.simdi böyle daha önceden de birilerinin cagarildigini forumda okudum.ben şahsi tanımıyorum hatta internette sosyal meydanlarda dahi ad soy vs gibi arattım gerçekten tanımıyorum.ne olabilir kafamda derin sorular.


ediz1083
Aday Memur
12 Aralık 2025 09:52
ilkokul mezunusun heralde çağarıldım ne ag

wiya
Şef
12 Aralık 2025 10:08

Yüksek lisans mezunuyum otomatik klavyenin azizliği olmus.. takılmamak lazım herseye.

