15 tatil üç hafta olmalı


12 Aralık 2025 09:51
15 tatil üç hafta olmalı
bu sene ocakın son iki haftası 15 tatil eskiden şubat tatili denirdi şimdi şubat 1 iş başı yapacağız zemheri en soğuk kışta zeus da ben bakmıyom bu işlere dedi

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
12 Aralık 2025 10:24
hep söylüyorum. ara tatilleri kaldırıp şubat tatili 1 ay olmalı. hem karın kışın en yoğun olduğu zaman çocuklar evde olur, o karda kışta soğukta trafik azalır , karanlıkta kalkıp okula gidilmez. enerji tasarrufu artar.

BanuAlkan
Aday Memur
12 Aralık 2025 10:28
aaaahhhh nerde o Ecevit günleri devlet dairelerinde boşuna elektrik gaz yanmasın diye bayram tatillerini hep bağlardı kıymeti bilinmedi
