Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.


12 Aralık 2025 09:51
Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.

bu sene ocakın son iki haftası 15 tatil eskiden şubat tatili denirdi şimdi şubat 1 iş başı yapacağız zemheri en soğuk kışta zeus da ben bakmıyom bu işlere dedi


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
12 Aralık 2025 10:24
hep söylüyorum. ara tatilleri kaldırıp şubat tatili 1 ay olmalı. hem karın kışın en yoğun olduğu zaman çocuklar evde olur, o karda kışta soğukta trafik azalır , karanlıkta kalkıp okula gidilmez. enerji tasarrufu artar.

BanuAlkan
Aday Memur
12 Aralık 2025 10:28
aaaahhhh nerde o Ecevit günleri devlet dairelerinde boşuna elektrik gaz yanmasın diye bayram tatillerini hep bağlardı kıymeti bilinmedi

bilinçlivatandas
Şef
12 Aralık 2025 10:40
ara tatiller kalkarsa olur onun dışında şubat tatili uzarsa okul temmuzun ilk haftası biter bu sefer de bu sıcakta ders mi olur dersiniz ondan şikayet edersiniz şöyle başlıklar açmayın istirham ediyorum

sanatogretmeni
Şef
12 Aralık 2025 10:41

ara tatiller kalkarsa sömestr 1 ay olmalı


sanatogretmeni
Şef
12 Aralık 2025 10:42

Kesinlikle katılıyorum. Kışın hem hastalığıydı, tasarrufuydu derken öğrenciler ve öğretmenler için de faydalı olacaktır.

şaşkın tarihçi, 6 saat önce
hep söylüyorum. ara tatilleri kaldırıp şubat tatili 1 ay olmalı. hem karın kışın en yoğun olduğu zaman çocuklar evde olur, o karda kışta soğukta trafik azalır , karanlıkta kalkıp okula gidilmez. enerji tasarrufu artar.

BanuAlkan
Aday Memur
12 Aralık 2025 10:49
ara tatiller niye kalksın kafayı mı yediniz ara tatiller iki hafta Şubat tatili de üç hafta olmalı ekavator mu burası? kış ülkesiyiz ilaveten öğrenciler de işçi gibi 40 saat okulma mesai yapmak zorunda değil zaten ders de çalışmıyorlar, bizim zamanımızdaki gibi değil. z kuşağı haz odakli daha dün kızın teki bana "hocam hayat çok güzel" diyor çünkü her sabah sevgilisi arabayla okula getiriyor akşam da arabayla alıyor bizim gibi okumak, ekmeğinin peşinde koşturmak gibi bir kafayla yetişmiyorlar

BtheCurly
Aday Memur
12 Aralık 2025 14:02

Hiç istemem ama korkarım ki ara tatil kalkacak, alışsak iyi olur.


BanuAlkan
Aday Memur
12 Aralık 2025 14:25
bi ağInızı hayra açın beeee

Dilci786
Aday Memur
12 Aralık 2025 16:03

Dönem arası tatil 5 hafta olmalıdır nokta

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başka kurumda öğretmenim. Ags ile MEB'e geçeceğim.Meb merkez promosyon anlaşması.Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Alan DeğişikliğiYarıyıl tatili üç hafta olmalı.Raporluyken il dışına çıkmakTrafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?İl dışından alınan heyet raporuMobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?

Sözlük

yerli malı haftası kutlamaları 2 kalandar 1 star wars 1 müslüman noel kutlamaz 6 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 nesli tükenmiş hayvan 1 su sıcratan araba 3 loch ness 1 kokina 1 kırmızı lahana 1

Son Haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma tarihi belli olduTBMM'de stajyer öğrenciye istismar iddiasında 4 gözaltıMeteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileriAsgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım