Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.

hep söylüyorum. ara tatilleri kaldırıp şubat tatili 1 ay olmalı. hem karın kışın en yoğun olduğu zaman çocuklar evde olur, o karda kışta soğukta trafik azalır , karanlıkta kalkıp okula gidilmez. enerji tasarrufu artar.

