Sözleşmeli öğretmen heyet raporu


12 Aralık 2025 11:20
Merhabalar

Bi tedavi sürecindeyim ameliyat oldum. Sömestr tatiline kadar raporluyum. Sormak istediğim iki soru var.

Sözleşmeli öğretmen olarak ikinci dönem içinde heyet raporu almam sıkıntı olur mu? Sözleşmeli öğretmenlerin rapor sürelerinde sıkıntı oluyor mu?

Heyet raporunu özel hastaneden almam sorun teşkil eder mi?

Cevaplar için teşekkür ederim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
12 Aralık 2025 11:55

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların (15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının) 10. maddesinde yer alan "sözleşmeli personele 30 günü geçmemek üzere hastalık raporu verilir" ibaresi iptal edilmiştir ve sözleşmeli personel için hastalık izninde süre sınırı yoktur.

Doktor(lar) rapor verdikten sonra herhangi bir sıkıntı olmaz. Ancak kurum raporun fenne uygun olmadığını düşünüyorsa hakem hastaneye gönderip yeni rapor almanızı isteyebilir. Hakem hastane raporu onaylamazsa sıkıntı yaşarsınız.

Geçmiş olsun.


Sydnr1
12 Aralık 2025 12:35

Çok teşekkür ediyorum yanıt için

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

