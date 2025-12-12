Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

bahis soruşturmasına barış alper ve abulkerim bardakçı dahil oldu


12 Aralık 2025 11:39
bahis soruşturmasına barış alper ve abulkerim bardakçı dahil oldu

tutuklanan galatasaraylı metehan baltacı watsapp grubunda eren elmalı, apo yani abdullkerim ve barış beni eklediler onlar da var demesi üzerine savcılık inceleme başlattı.ayrıca bugün galatasaraya tff 8.2 milyon para cezası verdi. son 3 senenin şampiyonluklarına inceleme başlatıldı.

Çok Yazılan Konular

Bahis ve şike manipülasyonu soruşturmasıGalatasaray -19052025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 16. hafta

Sözlük

müslüman noel kutlamaz 6 nesli tükenmiş hayvan 1 domuz kumbara 2 kırmızı lahana 2 güne bir söz bırak 2 bağdat 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 Sosyal çalışma 1 Çocuk olursa düzelir evlilikleri 2 kocaayak 1

Son Haberler

Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralıManisa'da sahiplendiği köpekleri terk ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü'Altın hariç cari açık, program döneminde belirgin şekilde iyileşti'Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret mesajı: Bir denge bulmalıyız

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım