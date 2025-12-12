Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

4b sözleşmeli personel bazı sorular


12 Aralık 2025 12:24
4b sözleşmeli personel bazı sorular

merhabalar gsb de destek personeli temizlik görevlisiyim 3 yılım dolmak üzere dolduktan sonra aynı eğitim düzeyinde yani ortaoğretim ile yine aynı kuruma destek personeli doğalgaz ateşçisi olarak atanabilirmiyim. yenikpss puanım ile

