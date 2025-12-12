Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
yeşil pasaport için dolu boş kararnamesi hk


12 Aralık 2025 12:41
dolu boş kadro kararnamesinde 758 takip için 4 ten 3 e kadrosunun değişeceğini gördüm. bu işin içinde olanlar şuan maaş olarak 3-1 im sizce yakın zamanda 3 e inebilir miyim?


soadist
Şube Müdürü
12 Aralık 2025 13:29
nasıl dostum tam açıklar mısınız

halowick
12 Aralık 2025 13:45

Burada 4 te olan katipler için 3 e 758 kişinin inebileceğini anladım yanlış mıyım?

https://www.memurlar.net/haber/1153899/cok-sayida-kuruma-ait-dolu-ve-bos-kadro-kararnamesi-yayimlandi.html?amp=1

