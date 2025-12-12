Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Hastalık durumu engel raporu olmadan mazaret sayılır mı?


12 Aralık 2025 12:42
Hastalık durumu engel raporu olmadan mazaret sayılır mı?

Merhabalar

Büyük bi ameliyat oldum. Akciğer sol üst lobum alındı. Bu durumda heyetten çalıştığım yeri değiştirmek için rapor alabilir miyim?

Çalıştığım köy okulu il merkezine 120 km. Sınıfım sobalı.

Ameliyat sonrası oluşabilecek tüm komplikasyonlar için il merkezine mazeret tayni kullanabilir miyim?

Heyetten rapor alabilir miyim? Alabilme durumumda ibare olarak ne yazmalı? Bana yol yordam gösterebilecek biri(leri) olursa çok sevinirim.


Peyami.safa81
Aday Memur
12 Aralık 2025 13:59

%40 engelli raporu alabilirsen özür grubu tayinlerine başvurabilirsin.


Sydnr1
12 Aralık 2025 14:03

Mazeret tayinlerinde illaki engelli raporu mu almak gerekiyor?

Tam teşekküllü bir hastaneye yakın olmalı gibi ibare yazılsa olmaz mı?

Peyami.safa81, 3 saat önce

%40 engelli raporu alabilirsen özür grubu tayinlerine başvurabilirsin.


BanuAlkan
Aday Memur
12 Aralık 2025 14:21
tam teşekküllü hastanede tedavisinin devam ettirilmesi gerekir diye sağlık özürü olarak işletin okul müdür veya ilçe milli eğitim müdürüne izah edin onlar gerekeni yapar

Sydnr1
12 Aralık 2025 14:28

Tayin kullanamasam da Görevlendirme almam için yeterli ki ibare olur sanırım

BanuAlkan, 2 saat önce
tam teşekküllü hastanede tedavisinin devam ettirilmesi gerekir diye sağlık özürü olarak işletin okul müdür veya ilçe milli eğitim müdürüne izah edin onlar gerekeni yapar
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başka kurumda öğretmenim. Ags ile MEB'e geçeceğim.Meb merkez promosyon anlaşması.Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Alan DeğişikliğiYarıyıl tatili üç hafta olmalı.Raporluyken il dışına çıkmakTrafik kazası mazeret tayini için geçerli bir durum mu?İl dışından alınan heyet raporuMobbinge bağlı mazeret tayini mümkün mü?Ocakta zam+ enflasyon farkı ne olur?

Sözlük

palas 1 müslüman noel kutlamaz 6 kalandar 1 star wars 1 kocaayak 1 nesli tükenmiş hayvan 1 bağdat 1 kırmızı lahana 1 güne bir söz bırak 2 loch ness 1

Son Haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında ilk duruşma tarihi belli olduTBMM'de stajyer öğrenciye istismar iddiasında 4 gözaltıMeteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?TCMB açıkladı: İşte yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentileriAsgari ücrette ikinci toplantı tarihi açıklandı

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım