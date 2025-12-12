Mazeret sayılır mı?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
12 Aralık 2025 12:42
Merhabalar

Büyük bi ameliyat oldum. Akciğer sol üst lobum alındı. Bu durumda heyetten çalıştığım yeri değiştirmek için rapor alabilir miyim?

Çalıştığım köy okulu il merkezine 120 km. Sınıfım sobalı.

Ameliyat sonrası oluşabilecek tüm komplikasyonlar için il merkezine mazeret tayni kullanabilir miyim?

Heyetten rapor alabilir miyim? Alabilme durumumda ibare olarak ne yazmalı? Bana yol yordam gösterebilecek biri(leri) olursa çok sevinirim.

