Engeli raporuna istinaden tayin isteyebilir miyim?


12 Aralık 2025 13:00
Engeli raporuna istinaden tayin isteyebilir miyim?

Epilepsi hastasıyım. Kurul raporu olarak %40 engelli raporum var. ve bu mebbis e de işlendi. Malumunuz ocak ayında mazeret tayinleri olmakta. Bu tayin sürecinde engelli olmama istinaden il dışı tayin isteyebilir miyim ? Bunun için ibraz etmem gereken belgeler neler yada herhangi bir şart vr mı ? Bu konuda beni. bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar.


Peyami.safa81
Aday Memur
12 Aralık 2025 13:55

İsteyebilirsin. Engel durumundan özür grubuna başvuracaksın. Kılavuz yayınlanınca nasıl yapacağını öğrenirsin. Yalnız yine puan üstünlüğüne göre tayin yapılıyor. Puanın düşükse çok da ümitlenme. Ancak il emri verilirse yine gidebilirsin ama şubatta genelde il emri verilmiyor. Yazın çıkma ihtimali daha yüksek.

