12 Aralık 2025 13:00
Engeliyim Bu Ocak ayında Raporuma istinaden TAYİN İSTEYEBİLİR MİYİM

Epilepsi hastasıyım. Kurul raporu olarak %40 engelli raporum var. ve bu mebbis e de işlendi. Malumunuz ocak ayında mazeret tayinleri olmakta. Bu tayin sürecinde engelli olmama istinaden il dışı tayin isteyebilir miyim ? Bunun için ibraz etmem gereken belgeler neler yada herhangi bir şart vr mı ? Bu konuda beni. bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar.

