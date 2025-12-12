Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

12 Aralık 2025 13:52
Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....

Sizin yatacak yeriniz yok kardeşim yok. Kendi menfaat ve çıkarlarınız için yapamayacağınız hiç bir şey yok. Hiç bir bahaneniz yok bu rezillikler karşısında hala bu sendikadan ayrılmayan hiç bizim elimizden bir şey gelmiyor bahanelerine sığınmayın. Bugün hala memurlar 3600 alamıyorsa sizin yüzünüzden, bugün bir emekli memur seyyanen zammı alamıyorsa sizin yüzünüzden bugün bir memur temizlik işçisinden daha az maaş alıyorsa sizin yüzünüzden ve bugün bir memur alacağı ürünün ucuzunu almak için market market dolaşıyorsa sizin yüzünüzden. Gün gelecek herkes ya bu dünyada ya öbür dünyada hesap verecek


pekgozenes
Aday Memur
12 Aralık 2025 14:05

hay sen çok yaşa emi

