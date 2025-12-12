Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Eskiden sorumluluğu olan iyi koltuk verirlerdi, şimdi temizlik ve güvenlik yapıp sorumluluk olmadan


Eskiler hep anlatır veya yaşı yetenler bilir. Kamu kurumlarında, belediyelerde torpille koltuk verilir ve böylece Türkiye şartlarına göre iyi bir maaş elde edilirdi.

Yeni Türkiye'de ise bunu yapmak yerine bir şekilde bedava kadro verelim, ekiyle köküyle müdürden uzmandan öğretmenden hemşireden memurdan fazla maaş alır hale getiririz taktiği uygulandı. Böylece sorumluluk gerektiren bir durum kalmamış oldu. Vasıfsız tanıdıklar sorumluluk almadan kallavi maaş aldılar. Uzmanlar bilmem kimler milyonluk projelerin altına imzasını atsın ama biz onlara kapıda bekçilik yapan güvenlikten, yere paspas atan temizlikçiden daha az para vermesinin yolunu buluruz demişler. Dedikleri gibi de olmuş.

