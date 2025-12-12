Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Ceza Zamanaşımı


Ceza Zamanaşımı

Arkadaşlar şimdi bir disiplin soruşturması dolayısıyla ceza aldım idare mahkemesine iptal davası açtık dilekçede zamanaşımının da gerçekleştiğini söyledik olay birinin belgede sahtecilik yaptığıma dair 15.01.2024 tarihinde savcılığa şikayetiyle başlıyor adli soruşturma açılıyor takipsizlik alıyorum kurum disiplin soruşturmasını 3 ay sonra açıyor ve bakan onayıyla 08.09.2025 de meslekte ihraç veriliyor ama disiplin soruşturmasında suç işlendikten sonra 2 yıllık zamanaşımı süresi var deniliyor sahte dedikleri belgedeki tarihte 10.01.2023 yazıyor ayrıca savcının kyok kararında da suç tarihi olarak 10.01.2023 yazıyor ama soruşturmacı ihbar-şikayet tarihini yani suç öğrendiği tarihi zamanaşımının başlangıcı olarak saymış şimdi idare mahkemesi bu durumda nasıl bir yorum yapar benim lehime karar verir mi çünkü 10.01.2023 den sonra ceza kararı 08.09.2025 nerdeyse 3 yıla yakın bir süre sonra ceza vermiş oluyor idare mahkemesi ihbar tarihini yani suç öğrenilme tarihini mi baz alır yoksa evraktaki yazılı tarih ve savcının kyok kararındaki suç tarihini mi baz alır


Brse
Şef
İdare mahkemesinde dönersin . Suçun işlendiği tarihten itibaren 2 yıl lik zamanasimi var.

