Emeklilik süresi dolmuş ögretmen istifa. Acil Yardim..


12 Aralık 2025 15:57
Emeklilik süresi dolmuş ögretmen istifa. Acil Yardim..
öğretmenlerim merhaba, babam 28 yıllık ögretmen son 2-3 ayda cok fazla stres ve büyük travma yaşadı hiç emekliliği düsünmezken; simdi istifa etmeyi düsünuyor ( sanirim ogretmenler sadece yaz sezonu emekli olabiliyor) babama biraz daha disini sık emekli ol ,bu yaz dedigimizde ben cocuklara verimli olamam, ben sinavlari yapamam vb surekli okulla ilgili bahane sunuyor ve takıntı yapti. calistigi okulda arkadaslari ve yoneticileri hatta ilce yoneticileri de kendisini destekliyor ama kimseyi dinlemiyor ve okul stresi gittikce artiyor. yakin zamanda profesyonel ve tibbi destek de almaya başladık en azindan yarı yılı tamamladiktan sonra nasil bir aksiyon alabiliriz emeklilik konusunda akıl verir misiniz? devam etmesi yonunde tavsiye verecek arkadaslar simdiden sagolsun kendisinin kesin karari var etmeyecek edemiyor. ailesi olarak korktugumuz sey ise istifa halinde emekli maasi ve tazminati yanar mi? lutfen kanuni haklari hakkinda bilgisi olan yardimci olabilir mi? her turlu oneri ve fikire de acigiz not: ucretsiz izin en son seceneginiz yeni ev aldim maddi olarak 6 ay idare etmesi biraz zor olur. herkese tesekkurler.

12 Aralık 2025 16:44

Görevlendirme destek odasına veya özel eğitime geçmeyi deneyebilir bu süreçte


Şöyle bir şey buldum:

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

"Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu düzenlemeye göre babanızın branşında ilinizde fazlalık varsa bakanlıktan izin alınarak emekli olabileceği anlaşılıyor.

Bu gerçekleşmezse kesinlikle istifa tavsiye etmem. İstifası emeklilik işlemleri derken zaten 2-3 aydan önce maaş bağlanacağını sanmıyorum. Çalışmaz ama maaşı da geç bağlanır yani. O kadar bekleyebilen, bir o kadar daha bekleyip haziranda da emekli olabilir zaten.

En ideali sağlık nedeniyle geri hizmete alınması ya da hastalık izni kullanmasıdır. Birincisinin şartlarını bilmiyorum, bence İlçe Milli Eğitim bir şekilde halledebilir. İkincisi içinse zaten psikolojik olarak sıkıntılı olduğu, depresif ruh halinde olduğu (doktor değilim, teşhis koymuyorum) anlaşılıyor. Bu şikayetlerle heyet raporu verilebilir diye düşünüyorum.

Allah yardımcınız olsun.

