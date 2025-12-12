Emeklilik süresi dolmuş ögretmen istifa. Acil Yardim..

öğretmenlerim merhaba, babam 28 yıllık ögretmen son 2-3 ayda cok fazla stres ve büyük travma yaşadı hiç emekliliği düsünmezken; simdi istifa etmeyi düsünuyor ( sanirim ogretmenler sadece yaz sezonu emekli olabiliyor) babama biraz daha disini sık emekli ol ,bu yaz dedigimizde ben cocuklara verimli olamam, ben sinavlari yapamam vb surekli okulla ilgili bahane sunuyor ve takıntı yapti. calistigi okulda arkadaslari ve yoneticileri hatta ilce yoneticileri de kendisini destekliyor ama kimseyi dinlemiyor ve okul stresi gittikce artiyor. yakin zamanda profesyonel ve tibbi destek de almaya başladık en azindan yarı yılı tamamladiktan sonra nasil bir aksiyon alabiliriz emeklilik konusunda akıl verir misiniz? devam etmesi yonunde tavsiye verecek arkadaslar simdiden sagolsun kendisinin kesin karari var etmeyecek edemiyor. ailesi olarak korktugumuz sey ise istifa halinde emekli maasi ve tazminati yanar mi? lutfen kanuni haklari hakkinda bilgisi olan yardimci olabilir mi? her turlu oneri ve fikire de acigiz not: ucretsiz izin en son seceneginiz yeni ev aldim maddi olarak 6 ay idare etmesi biraz zor olur. herkese tesekkurler.

öğretmenlerim merhaba, babam 28 yıllık ögretmen son 2-3 ayda cok fazla stres ve büyük travma yaşadı hiç emekliliği düsünmezken; simdi istifa etmeyi düsünuyor ( sanirim ogretmenler sadece yaz sezonu emekli olabiliyor) babama biraz daha disini sık emekli ol ,bu yaz dedigimizde ben cocuklara verimli olamam, ben sinavlari yapamam vb surekli okulla ilgili bahane sunuyor ve takıntı yapti. calistigi okulda arkadaslari ve yoneticileri hatta ilce yoneticileri de kendisini destekliyor ama kimseyi dinlemiyor ve okul stresi gittikce artiyor. yakin zamanda profesyonel ve tibbi destek de almaya başladık en azindan yarı yılı tamamladiktan sonra nasil bir aksiyon alabiliriz emeklilik konusunda akıl verir misiniz? devam etmesi yonunde tavsiye verecek arkadaslar simdiden sagolsun kendisinin kesin karari var etmeyecek edemiyor. ailesi olarak korktugumuz sey ise istifa halinde emekli maasi ve tazminati yanar mi? lutfen kanuni haklari hakkinda bilgisi olan yardimci olabilir mi? her turlu oneri ve fikire de acigiz not: ucretsiz izin en son seceneginiz yeni ev aldim maddi olarak 6 ay idare etmesi biraz zor olur. herkese tesekkurler.