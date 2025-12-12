Emeklilik süresi dolmuş öğretmenin istifası.

Şöyle bir şey buldum:

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Öğretmenlerin emekliliği başlıklı 39 uncu maddesinde şu hükümler yer almaktadır:

"Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır."

Bu düzenlemeye göre babanızın branşında ilinizde fazlalık varsa bakanlıktan izin alınarak emekli olabileceği anlaşılıyor.

Bu gerçekleşmezse kesinlikle istifa tavsiye etmem. İstifası emeklilik işlemleri derken zaten 2-3 aydan önce maaş bağlanacağını sanmıyorum. Çalışmaz ama maaşı da geç bağlanır yani. O kadar bekleyebilen, bir o kadar daha bekleyip haziranda da emekli olabilir zaten.

En ideali sağlık nedeniyle geri hizmete alınması ya da hastalık izni kullanmasıdır. Birincisinin şartlarını bilmiyorum, bence İlçe Milli Eğitim bir şekilde halledebilir. İkincisi içinse zaten psikolojik olarak sıkıntılı olduğu, depresif ruh halinde olduğu (doktor değilim, teşhis koymuyorum) anlaşılıyor. Bu şikayetlerle heyet raporu verilebilir diye düşünüyorum.

Allah yardımcınız olsun.