8 Yıl Cezasızlık


12 Aralık 2025 18:06
8 Yıl Cezasızlık

657?nin 64. maddesine göre ?Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ? bir kademe ilerlemesi uygulanır. ?

2020 yılında bir uyarı cezası aldım, üzerinden 5 yıl geçti. Cezayı sildirmem durumunda bu kademeyi alabilir miyim?

İlçe personele sordum (sicilsizler, bilmiyor olabilirler) alamazsın diyorlar, sildirip aldığını iddia eden meslektaşlar da var.

Bu konuda bilgisi olan var mı?


Yigido155
Aday Memur
12 Aralık 2025 18:32

Madde son 8 yılda ceza almayanlar diyor sildirsende son 8 yılda ceza almış oluyorsun


ozalim01
Aday Memur
12 Aralık 2025 19:16
Sildirmen birşeyi değiştirmez. 2021 yılından itibaren 8 yıl beklemen gerek.
