Trafik Kural İhlal Bildirimi

Son bir yıl içinde Aynı plakaya değişik zamanlarda TKİB Sisteminden 10 kez bildirimde bulunan personele İdari Araştırma/Soruşturma evragi gelmiş. Şahıs aynı Kural ihlallerini yapmaya devam ediyor. Konunun görev yaptığı birimle alakası yok, Arkadaş Trafik personeli değil.. Polnetten bakınca Sistemde *Makas 46/2g *Emniyet Kemeri 78/1a *Cep Telefonu 73c *Okul Geçidi 74b ve Yaya Geçidi 74a olmak üzere 4 ayrı maddeden yazmaya izin veriliyor. 2918 ve 657 verilen iznin Birim Amiri yada Vali yardımcısı müdahil olabilir mi?

