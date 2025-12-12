Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Trafik Kural İhlal Bildirimi


12 Aralık 2025 21:29
Trafik Kural İhlal Bildirimi
Son bir yıl içinde Aynı plakaya değişik zamanlarda TKİB Sisteminden 10 kez bildirimde bulunan personele İdari Araştırma/Soruşturma evragi gelmiş. Şahıs aynı Kural ihlallerini yapmaya devam ediyor. Konunun görev yaptığı birimle alakası yok, Arkadaş Trafik personeli değil.. Polnetten bakınca Sistemde *Makas 46/2g *Emniyet Kemeri 78/1a *Cep Telefonu 73c *Okul Geçidi 74b ve Yaya Geçidi 74a olmak üzere 4 ayrı maddeden yazmaya izin veriliyor. 2918 ve 657 verilen iznin Birim Amiri yada Vali yardımcısı müdahil olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerZam hayırlı olsunEş ile karakolluk olmaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Yasadışı Bahisten gelen çalıntı parayla ihraçAnkaraya mazeret tayini.Ek İş Tavsiye2026 Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Sözlük

domuz kumbara 2 kırmızı lahana 1 yerli malı haftası kutlamaları 2 nesli tükenmiş hayvan 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 14 kokina 1 su sıcratan araba 3 kalandar 1 loch ness 1 kocaayak 1

Son Haberler

Yürekleri ısıtan görüntü: Özel eğitim öğrencisi yarışı bıraktı, arkadaşını beklediAkaryakıtta tabela değişiyor: Motorine 2 TL indirim geliyor!Uşak'ta 3 yayanın öldüğü kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandıAdıyaman'da eşini ve bacanağını öldüren şahıs yakalandı20 yaşındaki genç, terhis olduktan 5 gün sonra hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım