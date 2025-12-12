Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Sözleşmeli öğretmenin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme şartları neler?


12 Aralık 2025 21:45
Sözleşmeli öğretmenin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme şartları neler?

Merhaba arkadaşlar bir sorum olacak. Bilen ve daha önce benzer durumda olan varsa yardımcı olabilir mi?

2025 Mazerete bağlı yer değiştirme klavuzunu okudum.

B2. 2 Ebeveynlerden biri için "Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını idame ettiremez" ibareli heyet raporu aldığımız takdirde başka bir şart aranıyor mu?

Sözleşmeli iken bu tayin hakkımızı kullanabilir miyiz?

Temmuz Ağustosu mu beklemek gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Başka kurumda öğretmenim. Ags ile MEB'e geçeceğim.Meb merkez promosyon anlaşması.Raporlu gün sayısı 40 günü geçerse ne olur?Yarıyıl tatili üç hafta olmalı.Emeklilik süresi dolmuş öğretmenin istifası.Yeni atanan öğretmenlere tavsiyelerRaporluyken il dışına çıkmakOcakta zam+ enflasyon farkı ne olur?Eğitimsiz toplum yapılanması; amaç belli de hedef ne ola ki?İl dışından alınan heyet raporu

Sözlük

kalandar 1 palas 1 star wars 1 su sıcratan araba 2 güne bir şiir bırak 1 kocaayak 1 loch ness 1 müslüman noel kutlamaz 2 bağdat 1 yerli malı haftası kutlamaları 2

Son Haberler

Bakanı Bak: 149 hakeme 8-12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiYüzyılın Konut Projesi'ne başvuru için son haftaÖzel açıkladı: DEM Parti heyeti CHP'yi ziyaret edecekIsparta'da art arda yaşanan köpek ölümlerine Valilikten incelemeBakan Bolat, ABD'de iş çevreleriyle bir araya geldi

Editörün Seçimi

Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalım