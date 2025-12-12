Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanır?


12 Aralık 2025 21:56
Yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme başvuru kılavuzu ne zaman yayınlanır?

Yarıyıl Mazeret Kılavuzu ne zaman yayımlanır? Bilgisi olan var mı arkadaşlar

