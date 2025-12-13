Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Lojman süresi uzatılması


13 Aralık 2025 00:57
Lojman süresi uzatılması

Merhaba arkadaşlar bı konu hakkında bilgisi olan varsa bilgi almak istiyorum.

Lojman süresi bittiği zaman çocuğun ilköğretim'e gittiği için süre uzatılıyor diye bilgi duydum sağda solda böyle bi durum söz konusu mu acaba bilgisi olan var mıdır.

