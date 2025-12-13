Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
İntibakta bırakıp tekrar başvurmak hk.


İntibakta bırakıp tekrar başvurmak hk.

merhaba 2025 dış kaynak astsubay alımlarında hvk ini kazandım intibak eğitimin ilk haftalarında gözümde sağlık sorunu oluştu orada 2 hafta ilaç kullandım düzelmedi hem ailemle hemde komutanlarımızla konuştuğumda ayrılmamın en iyisi olacağı şeklinde karar verdik zaten intibak olduğu için ayrılsamda seneye tekrar başvuru yaparım şeklinde düşünerek intibak eğitimin son haftası ayrıldım ayrılırkende komutanlarımıza seneye tekrar başvuru yapabilirmiyim vs. dediğimde evet demişlerdi geçen ayki son alımda başvuru yaptım bu gün ön başvuru sonuçları açıklandı:

Açıklama 1: BAŞVURUNUZ KABUL EDİLMEMİŞTİR.

Açıklama 2: "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY VEYA ASTSUBAY, UZMAN JANDARMA, UZMAN ERBAŞ VEYA BUNLARIN ADAYI OLARAK DAHA ÖNCE İSTİHDAM EDİLMEMİŞ OLMAK," ŞARTINI TAŞIMAMAKTASINIZ

bu şekilde başvurumun kabul edilmediğini gördüm bu konu hakında ne yapabilirim varmıdır bilgisi olan yardımcı olabilecek internette pek birşey bulamadım pertem e yazdım telefonla ulaşamıyorum

