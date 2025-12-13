Danıştay 2. Daire 2021/10269E. /2025/1741 K. Yanlış suç isnadı nedeniyle verilen BOZMA kararı.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :Dava dosyası ve UYAP kayıtlarının birlikte incelenmesinden; davacının, dava konusu Devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin eylemi ile ilgili olarak yargılanması istemiyle açılan davada, ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararı ile görevi kötüye kullanma suçunu işlediği anlaşıldığından, neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.Bu durumda; ceza mahkemesi kararı ile de sabit olduğu üzere, davacının, söz konusu eyleminin, görevi kötüye kullanmak suçu kapsamına girdiği ve görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturan eyleminin, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren haller arasında yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda, Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde, bu nedenle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.Öte yandan, davalı idare tarafından, söz konusu disiplin soruşturması kapsamında, davacının eylemine uyan başka bir disiplin cezası verilebileceği de tabiidir.Bu itibarla davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.
