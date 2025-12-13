Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Danıştay 2. Daire 2021/10269E. /2025/1741 K. Yanlış suç isnadı nedeniyle verilen BOZMA kararı.


13 Aralık 2025 08:40
Danıştay 2. Daire 2021/10269E. /2025/1741 K. Yanlış suç isnadı nedeniyle verilen BOZMA kararı.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :Dava dosyası ve UYAP kayıtlarının birlikte incelenmesinden; davacının, dava konusu Devlet memurluğundan çıkarılmasına ilişkin eylemi ile ilgili olarak yargılanması istemiyle açılan davada, ... Asliye Ceza Mahkemesinin ... günlü, E:..., K:... sayılı kararı ile görevi kötüye kullanma suçunu işlediği anlaşıldığından, neticeten 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.Bu durumda; ceza mahkemesi kararı ile de sabit olduğu üzere, davacının, söz konusu eyleminin, görevi kötüye kullanmak suçu kapsamına girdiği ve görevi kötüye kullanmak suçunu oluşturan eyleminin, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren haller arasında yer almadığı göz önünde bulundurulduğunda, Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde, bu nedenle hukuka uygunluk bulunmamaktadır.Öte yandan, davalı idare tarafından, söz konusu disiplin soruşturması kapsamında, davacının eylemine uyan başka bir disiplin cezası verilebileceği de tabiidir.Bu itibarla davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.


Fatih0644
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:28
arkadaşlar aynı şekilde benimde beraat kararı mevcuttu..8/7 yd talep li EGM nin açmış olduğu Danıştay davası dün itibariyle yd sizin onama olarak karar verildi..benim sorum şu EGM 13yil 2ay süren davada tekrardan bir karar verebilir mi?bu süre içerisinde zaman aşımı olur mu?

Fatih0644
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:30
bu arada yd Danıştay 5ay da sonuçlandı

guneysu5353
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:32

İlk derece yada bölge sizin lehinize disiplin cezasını iptal etti sanırım,egmde Danıştaya temyize taşıdı,başlıkta bahsettiğim farklı suç isnadı nedeniyle emniyetin başvurusuna ret verdi,kararı onadı..

Sizde yeniden emniyet yeni disiplin soruşturması açarak yeniden ihracinizi verebilir mi diye mi soruyorsunuz?

Fatih0644
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:33
aynen hocam

guneysu5353
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:35

Bir kaç yerde bunun zaman aşımıni kesen unsurlar arasında olmadığıni okudum,ama o konuda ekin değilim,kesin net bilgi öğrenirsem yazacağım size.

Fatih0644
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:38
teşekkür ederim bu arada..başlama için beklemedeyim 13yil oldu benim davanın sonuçlanması..
