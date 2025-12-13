Danıştay 2. Daire 2021/10269E. /2025/1741 K. Yanlış suç isnadı nedeniyle verilen BOZMA kararı.

arkadaşlar aynı şekilde benimde beraat kararı mevcuttu..8/7 yd talep li EGM nin açmış olduğu Danıştay davası dün itibariyle yd sizin onama olarak karar verildi..benim sorum şu EGM 13yil 2ay süren davada tekrardan bir karar verebilir mi?bu süre içerisinde zaman aşımı olur mu?

