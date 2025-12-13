2021/7991E,2025 2916K, Danıştay 2. Daire, idarece verilen disiplin cezasında davacıya isnad edilen s

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
13 Aralık 2025 08:50
HUKUKİ DEĞERLENDİRME :Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuata, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasa'nın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuştur."Kanunsuz suç ve ceza olmaz" ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve kanunun ne tür fiilleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması da zorunludur. Söz konusu fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezası hukuka aykırı olacaktır.Dava konusu uyuşmazlıkta; davacının eyleminin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(a) maddesinde yer alan "ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunların tahrik ve teşvik etmek yada yardımda bulunmak" şeklindeki suç tanımına uymadığı, bu fiil yönünden disiplin hukukunda yer alan "tipiklik" şartının gerçekleşmediği anlaşıldığından, anılan madde kapsamına girmeyen fiillerinden dolayı dava konusu işlemin tesis edilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.Diğer yandan, davalı idarece, söz konusu disiplin soruşturması kapsamında davacının fiiline uyan başka bir disiplin cezasının verilebileceği de açıktır.Bu itibarla; Bölge İdare Mahkemesince verilen temyize konu kararda hukuki isabet görülmemiştir.


Kürşad060606
Memur
13 Aralık 2025 11:46

Soruyu anlayamadık


guneysu5353
Aday Memur
13 Aralık 2025 12:14

Kopyalayıp yapıştırirken sorun oluştu,emsal kararlar gördüm belki bu tarz karar bekleyen arkadaşlar vardır diye paylaşayim dedim.

Özet olarak;Danıştay 2. Dairesi disiplin kurullarinca kişiye isnat edilen suça ilişkin verdiği cezayi, adlî mahkemece farklı suçun unsurlarini oluşturduğu için iptal etti..örnek olarak yetkisini ve nüfuzunu kendisine veya başkalarına kâr sağlamak amacıyla meslekten çıkarma cezası verilen bir kişiye,ayni suçtan dolayı ceza mahkemesi ; ilgili eylemler isnat edilen suç değil,rüşvet suçunu oluşturur gibi suçun nevini degistirmisse,Danıştay bu yönüyle cezaları iptal ediyor.

Kürşad060606, 1 saat önce

Soruyu anlayamadık

