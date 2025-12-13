Maas haczi

Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

13 Aralık 2025 12:57
Merhaba maaşına haciz gelen oldumu birden fazla bankaya kredi kartı ek hesap 4 milyon civarı borcum var hepsi yeni geliştirilen henüz ödemeye geçmedik ancak odeyemecegim üstüme ev falan yok ama esimin üstüne araç falan var onun malina el koyarlarmi basna gelen oldumu bilgisi olan yardimci olabilirmi


SapiensX
Aday Memur
13 Aralık 2025 15:20
Borç şahsidir, size ait bir şey yoksa yakınlarınızın malına kimse dokunamaz, borcu olan kişi vefat ettiğinde malı ve borcu varsa geride kalanlara ya malı al borcu öde derler ya da reddi miras yap derler misal, borç şahsidir borçlunun kendisi dışında kimseyi bağlamaz

SapiensX
Aday Memur
13 Aralık 2025 15:25
Şu da var: Borç evlilik sırasında oluştuysa araç evlilik sonrasında alındıysa alacaklı doğrudan aracı haczedemez ama teorik olarak: "Borçlunun eşinin malındaki payı" için dolaylı talepler doğabilir ama çok zor böyle bir uygulama, nadir olan bir şey piyasada..
