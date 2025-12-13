Maas haczi

Borç şahsidir, size ait bir şey yoksa yakınlarınızın malına kimse dokunamaz, borcu olan kişi vefat ettiğinde malı ve borcu varsa geride kalanlara ya malı al borcu öde derler ya da reddi miras yap derler misal, borç şahsidir borçlunun kendisi dışında kimseyi bağlamaz

