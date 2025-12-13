KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
2 Çocuklu boşanmış bir anne olarak 36 yaşında KPSS için nasıl bir yol izleyecegimi bilmiyorum


13 Aralık 2025 15:14
36 yaşında maliye lisans mezunu olan 2 çocuklu Bi anneyim ... çocuklarım için ve yıllarca bana karşı yapılan haksızlıklar için benim 2026 sınavını iyisi derece ile gk gy kazanmam lazım 1 hafta oldu bu ayrılık için kafam çok kötü dağınık neden nasıl başlamam gerek bilmiyorum ve yapabilir iyim atanmak için en az kaç puan lazım bilmiyorum lütfen bana cvp yazin

