Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

3+1 sözleşmeli personelin kadroya geçişi


13 Aralık 2025 17:07
3+1 sözleşmeli personelin kadroya geçişi

Sözleşmeli personelin kadroya geçişinde aday memurluk var mı net cevap verebilecek var mı? Kimisi aday memur diyor kimisi tayin ve nakil yasağı. Net bilgi edinen var mı bu konuda

Çok Yazılan Konular

Kadroya geçen var mı?Kardoya geçiş hakında4B kadroya geçmesi4/b personel sözleşme yenilememeüniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş

Sözlük

su sıcratan araba 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 güne bir söz bırak 1 domuz kumbara 2 loch ness 1 nesli tükenmiş hayvan 1 güne bir şiir bırak 1 kocaayak 1 bağdat 1

Son Haberler

Suriye'de ABD ve Suriye askerlerine saldırı: Yaralılar varKurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira cezaÖzgür Özel: Asgari ücret 39 bin lira olmalı!DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa ettiTBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz