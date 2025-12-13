Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
13 Aralık 2025 17:08
Alt bölge tayini yapabilir miyim

yeni yönetmelikle artık A-B bölgelerinden D - E bölgelerine gidilebilir diyor. fakat D'den gidilemez dememiş.

Çalıştığım hastane 2'nin D grubunda. Ben 4'ün D grubuna gitmek istiyorum gidebilir miyim?

