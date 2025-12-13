KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

devlet opera ve balesi sonuçları


13 Aralık 2025 17:26
devlet opera ve balesi sonuçları
devlet opera ve balesi büro personeli için kariyerkapısını kontrol ettiğimde ilk aşamayı geçtiniz yazıyor ama asil yedek vs. demiyor. asil mi yedek mi olduğumuzu nasıl anlayacağız?

üyeadibulamadim
Aday Memur
13 Aralık 2025 18:59

değerleme sonuçları kısmına tıkladığınızda yazıyor.


üyeadibulamadim
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:00

ayrıca mail de attılar, orada da sonuç yazıyor.


ms97
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:14
değerleme sonuçlarında ilk aşama puanı ve Bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazandınız. yazıyor sadece. sanırım mail de gelmedi
üyeadibulamadim, 44 dk. önce

değerleme sonuçları kısmına tıkladığınızda yazıyor.

