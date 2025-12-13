Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
4B sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçiş


13 Aralık 2025 17:54
4B sözleşmeliden 4B sözleşmeliye geçiş

Şuan bir kurumda aktif olarak 4B sözleşmeli destek personeli olarak çalışmaktayım lise kpss sınavı ile bölüm şartsız olarak atanmıştım. Atandıktan hemen sonra önlisans paramedik bölümümden mezun oldum. Şuan 2026 kpss önlisans sınavına tekrar hazırlanıp paramediğe 4/b sözleşmeli olarak tekrardan atanabilir miyim?

