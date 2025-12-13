Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : supporters.

Sözleşmeli 4/b


13 Aralık 2025 18:12
Sözleşmeli 4/b
4/b sözleşmeli personel olarak çalışan bir kişi ösym merkezi alımda atanabilirmi?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

nesli tükenmiş hayvan 1 loch ness 1 güne bir söz bırak 1 güne bir şiir bırak 1 bağdat 1 su sıcratan araba 1 kocaayak 1 domuz kumbara 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2

Son Haberler

Suriye'de ABD ve Suriye askerlerine saldırı: Yaralılar varKurallara uymayan 5 motosiklet sürücüsüne 264 bin lira cezaÖzgür Özel: Asgari ücret 39 bin lira olmalı!DMM Koordinatörü Furkan Torlak istifa ettiTBMM'de taciz soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz