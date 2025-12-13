KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

Merkezi alımda


13 Aralık 2025 18:14
Merkezi alımda
4/b sözleşmeli personel olarak çalışan bir kişi ösym merkezi alımda atanabilirmi?

üyeadibulamadim
Aday Memur
13 Aralık 2025 18:56

Evet.


the back of furkan
Daire Başkanı
13 Aralık 2025 19:34

aynı ünvan (artık böyle oldu tdk'ya bakabilirsiniz) ise geçişte sıkıntı olabilir çünkü artık merkezi alımda da 4b kadroları açılıyor.

