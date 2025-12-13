Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
2. el telefon - Ne ceza alırım? YARDIM.


13 Aralık 2025 18:25
2. el telefon - Ne ceza alırım? YARDIM.

Merhaba polis memuru olarak 10 yıldır görev yapmaktayım. Yaklaşık 3-4 ay önce tarihini hatırlamadığım bir gün letgo üzerinden bir şahısla anlaşarak ikinci el telefon aldım. Telefonu alırken e devletten imei sorguladım, telefon temiz çıktı ( çalıntı kayıp yok imalat yoluyla kaydedilen imei) Telefonu çocuk için aldım içine sim kartı filan takmadım. Daha sonra annesinin telefonu boşa çıkınca bahse konu bu telefonu 2. El olarak telefoncuya sattım. Telefoncuya durumu anlattım. O da kontrol etti hiç bir sözleşme satış belgesi imzalamadan telefonu benden elden aldı. Daha sonra başka birine satmış. Bu sureç 3-4 aylık sureç sonra telefonu alan şahsa telefon çalıntı en yakın polis merkezine teslim şeklinde mesaj gitmiş, o ifadesinde telefoncudan aldığını söylemiş, telefoncuda bir polisten aldım diyerek adımı ve çalıştığım yeri söylemiş beni hala ifadeye çağırmadılar. Ben de Mahmut balo diye birinden aldım ancak üzerinden süre geçtiği için ne bir mesajlaşma var ne de şahsa ait bilgi var. Bu durumda ne olur. Ne ceza alırım? Sıkıntı olur mu? Yardımlarınızı bekliyorum


buralarda925
Memur
13 Aralık 2025 18:40
tck 160 dan da yargılanabilirsin hırsızlıktan da sonuçta ilk aldığın kişiye ispatlamak gerekir yıksa suç sana kalır tck 160 dan yargılanman için mağdur telefonu bir yerde unutmuş olması yani kaybettim dedi ise bundan. ama çalındı derse hırsızlıktan yargılanırsın gibime geliyor yani senin o aldığın kişiye neden ibandan yollamadın o kisi kim adı sanı gerçek mi belli değil yani olay sana kaladabilir gibime geliyor ayrıca telefonunun ifadesi de önemli yani normalde kimlik fotokopisi olmadan satış yaptım imzası almadan almaz yani olay senin anlattığın gibi ise tanıdık telefoncu olması lazım kimse kendini riske atmaz zararına iş yapmaz.savcıya senin anlattığını anlatsa biri belli telefonu bulmuş 3 4 ay bir takmamış sonra da telefoncuya ben bunu buldum 7 8 ay geçti der kayıtsız belgesiz sattı diye yorumlayada bilir yani sen iyice araştır kaybettim mi demiş çalındı mi demiş müşteki ifadeside önemli

Officer3452
Aday Memur
13 Aralık 2025 18:41
Letgodan geçmiş kayıtlar istenir sıkıntı yapmayın

Polis0113
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:04

Ben aldığım da ve sattığım da imei sorgusunda problem yoktu ondan dolayı aldım üstüne de düşmedim maksat çocuk oyuncağı olsun diye. Satmak sıkıntı oldu galiba. Ancak telefoncu da baktı. Sıkıntısız cihaz dedi.

buralarda925, 2 gün önce
Polis0113
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:06

Telefoncu tanıdık bu sebepten dolayı direk aldı. Hatta sattığı kişiyi de sordum ona da direk elden satmış

buralarda925, 2 gün önce
TİMURÇİN1
Memur
13 Aralık 2025 19:48
herhangi bir ceza almazsın olay savcısını öğren git konuş tanık olarak ifadeni ver, olurda şüpheli olarak ifadeni alırsa adli olarak yine ceza almazsın ancak idari olarak illa ki bir ceza verirler

Polis0113
Aday Memur
13 Aralık 2025 20:08

İdari olarak ne verirler kıdem rezili tarzı mı yoksa daha yüksek mi

Nick2791
Aday Memur
13 Aralık 2025 20:17
aynısı başıma geldi hiç sıkıntı olmadı.Bende sorgusunu yaptım telefon temiz çıktı ancak 8 ay sonra çalıntı diye arandım.Tekefonu Teslim edip ifade verdin takipsizlik verdi savcılık ama sağlam ifade hazırladım yıl 2014'ü bu olay olduğunda

Polis0113
Aday Memur
13 Aralık 2025 21:00

Devrem bende telefon yok başka birine satmış telefoncu bende aldığım şahsı sadece ismini biliyorum


veba1982
Genel Müdür
13 Aralık 2025 21:50
telefonun çalındığı yer ve zaman obemli eğer aynı şehirdeyseniz ve o esnada nerede olduğunuzu ispatlayamazsaniz ve letgo dan sizi destekleyen bilgi belge gelmezse sıkıntı olur.

tcdebiraynasiz
Şef
13 Aralık 2025 23:43

letgodan aldığın siparişle ilgili tüm belgeleri kargo teslimatı vs bunları al koy önlerine ya bişey olmaz


Polis0113
Aday Memur
14 Aralık 2025 02:42

Letgo uygulamasını kullanmıyorum tel değiştirdim ve eski e postayı hatırlamıyorum


egemenselim
Aday Memur
14 Aralık 2025 04:24
Bende aynı durumdaydım.İdari ve adli olarak ceza almazsın.Güzel ifade. Telefon noter huzurunda satılan bir şey değil ki sıkıntısı var mı yok mu öğrenesin.İmei sorguladın bir şey çıkmadı.2 gün sonra çalıntı kaydı dğşebilir.Adam iftirada atabilir.Bir telefpn günde bir çok kez el değiştirebilir. Bendeyken baktım birşey yoktu. Belki el değiştirildiğinde imei işlemi görmüştür.Bunlar ihtimal.
Polis0113
Aday Memur
14 Aralık 2025 04:44

Merhaba devrem şöyle ben telefonu satarken telefoncu hiç bir belge doldurmadı aama kendisine yasal olarak imeili sorguladı ve kayıp çalıntı olmadığını gördü. Daha sonradan imei çalıntı bildirimi yapılmış, ben hiç hat takmadım. Çocuk için kullandık. O da kısa bir süre. Şimdi bu btk bildiriminin yapıldığı tarih belli olmuyor mu? Ben ondan önce sorunsuz şekilde imei kontrolü yaparak aldım ve sattım. Bunu merak ediyorum.

Polis0113
Aday Memur
14 Aralık 2025 18:27

Yardım??


Polis0113
Aday Memur
14 Aralık 2025 18:31

Letgo üzerinden sosyal medya yazmıştı şahıs ve sosyal medya üzerinden iletişime geçtim bu telefonu alırken satıcıyla parayı ve telefonumu adresime kadar getirdi ve verdim. Ancak şahsa ait sosyal medya mesajları yok silinmiş şahıs hesabını kapatmış, yani şahsın sadece adı var. Bu beni korkutuyor. Hırsızlık malını satın alma suçundan yargılanamam çünkü btk bildirimini kontrol ettim 3 ay kadarda bildirim yok. Bu sebepten ben alırken çalıntı durumunda değil satarkende keza öyle. Sattıktan sonra başka bir şahıs alınca bu durumu yaşamış btk bildirimi yapılmış. Telefoncuya satan benim, ama kağıt evrak kamera yok. Bende başka bir şahıstan aldım ama şahsa ait yazışma mesaj bir şey yok. Sıkıntı olucak mı? Ne gibi problemler olabilir... Adli değil de idari olarak..

