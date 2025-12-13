Ne ceza alırım? YARDIM.

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
13 Aralık 2025 18:25
Merhaba polis memuru olarak 10 yıldır görev yapmaktayım. Yaklaşık 3-4 ay önce tarihini hatırlamadığım bir gün letgo üzerinden bir şahısla anlaşarak ikinci el telefon aldım. Telefonu alırken e devletten imei sorguladım, telefon temiz çıktı ( çalıntı kayıp yok imalat yoluyla kaydedilen imei) Telefonu çocuk için aldım içine sim kartı filan takmadım. Daha sonra annesinin telefonu boşa çıkınca bahse konu bu telefonu 2. El olarak telefoncuya sattım. Telefoncuya durumu anlattım. O da kontrol etti hiç bir sözleşme satış belgesi imzalamadan telefonu benden elden aldı. Daha sonra başka birine satmış. Bu sureç 3-4 aylık sureç sonra telefonu alan şahsa telefon çalıntı en yakın polis merkezine teslim şeklinde mesaj gitmiş, o ifadesinde telefoncudan aldığını söylemiş, telefoncuda bir polisten aldım diyerek adımı ve çalıştığım yeri söylemiş beni hala ifadeye çağırmadılar. Ben de Mahmut balo diye birinden aldım ancak üzerinden süre geçtiği için ne bir mesajlaşma var ne de şahsa ait bilgi var. Bu durumda ne olur. Ne ceza alırım? Sıkıntı olur mu? Yardımlarınızı bekliyorum


tck 160 dan da yargılanabilirsin hırsızlıktan da sonuçta ilk aldığın kişiye ispatlamak gerekir yıksa suç sana kalır tck 160 dan yargılanman için mağdur telefonu bir yerde unutmuş olması yani kaybettim dedi ise bundan. ama çalındı derse hırsızlıktan yargılanırsın gibime geliyor yani senin o aldığın kişiye neden ibandan yollamadın o kisi kim adı sanı gerçek mi belli değil yani olay sana kaladabilir gibime geliyor ayrıca telefonunun ifadesi de önemli yani normalde kimlik fotokopisi olmadan satış yaptım imzası almadan almaz yani olay senin anlattığın gibi ise tanıdık telefoncu olması lazım kimse kendini riske atmaz zararına iş yapmaz.savcıya senin anlattığını anlatsa biri belli telefonu bulmuş 3 4 ay bir takmamış sonra da telefoncuya ben bunu buldum 7 8 ay geçti der kayıtsız belgesiz sattı diye yorumlayada bilir yani sen iyice araştır kaybettim mi demiş çalındı mi demiş müşteki ifadeside önemli

Letgodan geçmiş kayıtlar istenir sıkıntı yapmayın

Ben aldığım da ve sattığım da imei sorgusunda problem yoktu ondan dolayı aldım üstüne de düşmedim maksat çocuk oyuncağı olsun diye. Satmak sıkıntı oldu galiba. Ancak telefoncu da baktı. Sıkıntısız cihaz dedi.

Telefoncu tanıdık bu sebepten dolayı direk aldı. Hatta sattığı kişiyi de sordum ona da direk elden satmış

