Ne ceza alırım? YARDIM.

tck 160 dan da yargılanabilirsin hırsızlıktan da sonuçta ilk aldığın kişiye ispatlamak gerekir yıksa suç sana kalır tck 160 dan yargılanman için mağdur telefonu bir yerde unutmuş olması yani kaybettim dedi ise bundan. ama çalındı derse hırsızlıktan yargılanırsın gibime geliyor yani senin o aldığın kişiye neden ibandan yollamadın o kisi kim adı sanı gerçek mi belli değil yani olay sana kaladabilir gibime geliyor ayrıca telefonunun ifadesi de önemli yani normalde kimlik fotokopisi olmadan satış yaptım imzası almadan almaz yani olay senin anlattığın gibi ise tanıdık telefoncu olması lazım kimse kendini riske atmaz zararına iş yapmaz.savcıya senin anlattığını anlatsa biri belli telefonu bulmuş 3 4 ay bir takmamış sonra da telefoncuya ben bunu buldum 7 8 ay geçti der kayıtsız belgesiz sattı diye yorumlayada bilir yani sen iyice araştır kaybettim mi demiş çalındı mi demiş müşteki ifadeside önemli

