Maaş hesabını na zaman açmalıyım?


13 Aralık 2025 18:41
Maaş hesabını na zaman açmalıyım?

Öğretmen olarak yeni atandım. 19 ocakta gidip belgeleri teslim edersem maaş hesabını ne zaman açmalıyım? Maaş kartı ne kadar sürede elime geçer? Kredi kartının limiti ne kadar olur? Taşınma sürecinde çok masrafım olacak ve aileme ödetmektense kendim borçlanmayı tercih ederim.


Zeynp060606
Aday Memur
13 Aralık 2025 18:52
Hocam öncelikle hayırlı olsun. Atandiginiz yeri arayıp hangi banka ile çalıştıklarını sorun. Sonrasında o bankaya gidip atandiginiz kurumu söyleyin ve maaş hesabı acicam deyin orda işleminiz hemen yapılıyor. Kart VS bilgisini de size orda verirler. Ayrıca taşınma işinde eğer ki tek kalacaksaniz 1+1 eşyalı bir ev bulmak daha mantıklı olur. Hem siz eşyaya para vermemiş olursunuz hem de taşınma stresi yaşamazsınız.

Memuruzherhalde
13 Aralık 2025 18:57

Çok teşekkürler hocam. Peki bu işlemi güvenlik soruşturması tamamlanmadan önce yapabiliyor muyuz?

Zeynp060606, 51 dk. önce
Memuruzherhalde
13 Aralık 2025 19:00

Sanırım Akbank ile çalışıyorlar ama sorayım yine de. Yaşadığım şehirdeki bir şubeye gidip açtırabiliyor muyum yoksa oradan mı yapmalıyım?

Zeynp060606, 51 dk. önce
Zeynp060606
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:06
Güvenlik soruşturması varsa beklemeniz gerekiyor sanırım hocam o konudan emin değilim bilenler yazacaktır.
Zeynp060606
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:08
Hocam hangi il ve ilçe ise ordan yapmanız gerekiyor ki daha mantıklı olan bu sorun olursa müdahale etmeniz daha kolay olur
TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
13 Aralık 2025 19:26

Bulunduğunuz yerden de açabilirsiniz. Acele etmeye gerek yok, kartı aynı gün veriyorlar hocam.

