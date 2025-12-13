Maaş hesabını na zaman açmalıyım?

Hocam öncelikle hayırlı olsun. Atandiginiz yeri arayıp hangi banka ile çalıştıklarını sorun. Sonrasında o bankaya gidip atandiginiz kurumu söyleyin ve maaş hesabı acicam deyin orda işleminiz hemen yapılıyor. Kart VS bilgisini de size orda verirler. Ayrıca taşınma işinde eğer ki tek kalacaksaniz 1+1 eşyalı bir ev bulmak daha mantıklı olur. Hem siz eşyaya para vermemiş olursunuz hem de taşınma stresi yaşamazsınız.

