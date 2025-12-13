Burs borcu banka blokesi

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
13 Aralık 2025 19:49
Arkadaşlar burs borcundan dolayı maaş hesabıda bloke var .Maaş yatınca direkt burs borcunun hepsini tahsil edebilir mi vergi dairesi ?

E.Kayı Han
Editor
13 Aralık 2025 19:53

Maaş hesabına borç nedeniyle bloke konulamaz.


korumabitkii
Aday Memur
13 Aralık 2025 19:54
Kayı han bey maaş hesabından çıkış yapamıyorm.Müşteri hizmetleri kısmi bloke var diyor.Vergi dairesiyle görüşün diyor.Önceden e haciz vardı para çıkışı yapabiliyordum ama blokeden sonra yapamıyorum.

korumabitkii
Aday Memur
13 Aralık 2025 20:42
Merak ettiğim nokta maaş yatınca burs borcunun hepsini keser mi?
