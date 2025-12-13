Hastalık nedeniyle unvan değişikliği

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
14 yıldir mahkemelerde zabit katibi olarak çalışıyorum, ancak ilk olarak 2019 yılında tetik parmak ameliyati oldum, sağlık mazeretine dayalim birim değişikliği talep ettim. Ancak reddoldu. 2025 yılında neredeyse bütün parmaklarimda aynı rahatsızlık ortaya çıktı hatta ameliyat olan parmağımda dahi tekrarladı. Tekrar bir parmağımdan ameliyat oldum ve yine yer değişikliği talep ettim. Yine reddoldu. Ancak bu sene doktor beni meslek hastaligi uzmanına sevk etti. Meslek hastaligi uzmani da MESLEK İLE İLİSKİLİ HASTALİK TESHİSİ KOYDU, RİTMİK TEKRARLAYAN HAREKETLERDEN KAÇINMASI, UYGUN BİR BIRIMDE CALISTIRILMASI şeklinde görüş bildirdi. Bu da sağlık kurulu tarafindan onaylandi. Bende taleplerim reddedilmesi nedeniyle bakanlıktan unvan değişikliği talep ettim. Bu durum hakkında yardımcı olur musunuz???

