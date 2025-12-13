Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Yardimmm???


13 Aralık 2025 21:23
Yardimmm???

14 yıldir mahkemelerde zabit katibi olarak çalışıyorum, ancak ilk olarak 2019 yılında tetik parmak ameliyati oldum, sağlık mazeretine dayalim birim değişikliği talep ettim. Ancak reddoldu. 2025 yılında neredeyse bütün parmaklarimda aynı rahatsızlık ortaya çıktı hatta ameliyat olan parmağımda dahi tekrarladı. Tekrar bir parmağımdan ameliyat oldum ve yine yer değişikliği talep ettim. Yine reddoldu. Ancak bu sene doktor beni meslek hastaligi uzmanına sevk etti. Meslek hastaligi uzmani da MESLEK İLE İLİSKİLİ HASTALİK TESHİSİ KOYDU, RİTMİK TEKRARLAYAN HAREKETLERDEN KAÇINMASI, UYGUN BİR BIRIMDE CALISTIRILMASI şeklinde görüş bildirdi. Bu da sağlık kurulu tarafindan onaylandi. Bende taleplerim reddedilmesi nedeniyle bakanlıktan unvan değişikliği talep ettim. Bu durum hakkında yardımcı olur musunuz???

Çok Yazılan Konular

Yeşil pasaport için dolu boş kararnamesi hkCte Görevde Yükselme Sınavında Soruların 60 veya 70 tanesinin belirli bir soru bankasından alındığı 2009 yılında sözleşmeli başlayan zabıt katiplerinin 2025 yılındaki yasaya göre sözleşmelide geçen yıSendikaların yapması gereken işi yaptım, maaş adaletsizliğini şikayet ettimAdalet üzerine Burs borcu banka blokesiAdli Emanet Memurları BuradaMazeret tayiniYargıtayda çalışan arkadaşlarToplu Sözleşmede verilen +10 GİH puanı neden katiplere verilmedi?

Sözlük

kocaayak 1 nesli tükenmiş hayvan 1 bağdat 1 güne bir söz bırak 1 loch ness 1 domuz kumbara 2 güne bir şiir bırak 1 su sıcratan araba 1

Son Haberler

Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladıTFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdıMuğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldıGalatasaray'dan Salah'ın menajeriyle temasBakan Ersoy duyurdu. Cemevleri imar planlarında yer alacak

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz