Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Hatay Engin Nakliyat


13 Aralık 2025 22:18
Hatay Engin Nakliyat
Devrelerim Hatay da yer alan Engin Nakliyat'tan uzak durun mağdur olmak istemiyorsanız. Biz mağdur olduk siz olmayın

Çok Yazılan Konular

Maaş eşitlenmesiİcralık polislerZam hayırlı olsunCeza ZamanaşımıEş ile karakolluk olmaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiYok mu duyum balon falan hani polise çalışma vardi umutlar dibe indi.Disiplin Soruşturması Evreleri HkLojman süresi uzatılması

Sözlük

nesli tükenmiş hayvan 1 bağdat 1 güne bir söz bırak 1 su sıcratan araba 1 loch ness 1 güne bir şiir bırak 1 domuz kumbara 2 kocaayak 1

Son Haberler

Bakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladıTFF Tahkim Kurulu, Serdal Adalı ve Beşiktaş'ın cezalarını kaldırdıMuğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldıGalatasaray'dan Salah'ın menajeriyle temasBakan Ersoy duyurdu. Cemevleri imar planlarında yer alacak

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz