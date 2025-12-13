Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Kıdem Hakkında


13 Aralık 2025 23:15
Kıdem Hakkında

merhaba .

Sicili 2023 olup nasbı 2021 olan personelin,

Sicili ve nasbı 2022 /2023 olan personelle astlık üstlük ilişkisi ne olur? 2022 ve 2023 lülerin komutanım demesi gerekirmi ?

Astlık-üstlükte nasıp yılı mı önemlidir yoksa sicil yılımı ?

Teşekkür ederim.


masifel1
Aday Memur
14 Aralık 2025 01:13
Komutanım demek bizim kurumda nezaket gereği devam ettirilir , ama önemli olan nasıptır istersen demezsen çünkü artık 2022 inin üstü olacaksın . ikiniz takım komutanı senin nasbın onun plakasından daha önde olduğu için bölüğe sen vekalet edeceksin . Ama sen kurumsal nezaketi devam ettirmen kurum geleneği ve senin içinde iyi olacağını düşünüyorum,eğer bir haksızlık veya sana bir yanlış yapılmıyorsa
