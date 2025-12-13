Kıdem Hakkında

Komutanım demek bizim kurumda nezaket gereği devam ettirilir , ama önemli olan nasıptır istersen demezsen çünkü artık 2022 inin üstü olacaksın . ikiniz takım komutanı senin nasbın onun plakasından daha önde olduğu için bölüğe sen vekalet edeceksin . Ama sen kurumsal nezaketi devam ettirmen kurum geleneği ve senin içinde iyi olacağını düşünüyorum,eğer bir haksızlık veya sana bir yanlış yapılmıyorsa

