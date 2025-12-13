Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

özel sektör eş durumu dilekçe verdim


13 Aralık 2025 23:29
özel sektör eş durumu dilekçe verdim
özel sektör eş durumu dilekçe verdim kaç güne sonuçlanır?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu dilekçeme özlük biriminde uygun görülmemiştir yazıldıİllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Yurtdışı görevlendirme hakkındaSosyal ÇalışmacıKadrolu memurluktan sozlesmeli tibbi sekreterlige gecis sureci

Sözlük

loch ness 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 bağdat 1 nesli tükenmiş hayvan 1 domuz kumbara 2 su sıcratan araba 1 kocaayak 1 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

2011 yılında elendiği sınava 10 sene sonra dava açmaya kalktıMuhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti!Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladıkSivas'ta otomobil menfeze devrildi: 1 ölüBakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz