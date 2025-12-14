Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Sözleşmeli öğretmen doğum izni maaş kesintisi


14 Aralık 2025 00:53
Sözleşmeli öğretmen doğum izni maaş kesintisi

Doğum iznindeyim daha doğum yapmadım. Maaş bodromda kesinti gözüküyor. SGK yı aradım doğumdan sonra kesintili yatacak diyor. Bilgisi olan var mı? MEB'in insiyatifindeymiş başka sözleşmeli öğretmenler her ay normal maaşını alıyor anlamadım

