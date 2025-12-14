Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

EK İŞ OLARAK NE YAPABİLİRİM


14 Aralık 2025 00:58
EK İŞ OLARAK NE YAPABİLİRİM

Arkadaşlar gruplarda çakma 12/36 çalışıyorum, ek görev yazılmıyor. Ek iş yapmak istiyorum fakat bir yerde çalişmak istemiyorum evde veya herhangi bir depo tutup al sat yapmak istiyorum hedefim çok büyük karlar değil. FİKİRLERİNİZ NEDİR NE İŞİ YAPABİLİRİM. (Mum yapmak, epoksi işi yapmak var aklımda)

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunMaaş eşitlenmesiCeza Zamanaşımı2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiEş ile karakolluk olmaLojman süresi uzatılmasıNe ceza alırım? YARDIM.Disiplin Soruşturması Evreleri HkAğır ceza mahkemesine tanik olarak cagarilmak

Sözlük

Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 domuz kumbara 2 bağdat 1 loch ness 1 nesli tükenmiş hayvan 1 kocaayak 1 su sıcratan araba 1 güne bir şiir bırak 1

Son Haberler

2011 yılında elendiği sınava 10 sene sonra dava açmaya kalktıMuhammed Salah, Premier Lig tarihine geçti!Bakan Bayraktar: 578 milyar liralık fatura desteği sağladıkSivas'ta otomobil menfeze devrildi: 1 ölüBakan Memişoğlu yurt dışına giden hekim sayısını açıkladı

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz