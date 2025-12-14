Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

iki eş de üniv 4b sözleşmeli eş durumu


14 Aralık 2025 01:30
arkadaşlar eşler 4b sözleşmeli farklı illerde üniv personeli. bir taraf yakında 3 yıl dolacak eş özrü tayini için red alınsa mahkemeye versek mahkemeden olumlu karar çıkar mı

