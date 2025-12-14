Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Sözleşmeli öğretmen doğum izni maaş kesintisi


14 Aralık 2025 12:16
Sözleşmeli öğretmen doğum izni maaş kesintisi

Doğum iznindeyim daha doğum yapmadım. Maaş bodromda kesinti gözüküyor. SGK yı aradım doğumdan sonra kesintili yatacak diyor. Bilgisi olan var mı? MEB'in insiyatifindeymiş başka sözleşmeli öğretmenler her ay normal maaşını alıyor anlamadım

