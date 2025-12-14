90-99 arası engel oranı tam bağımlı geçiyor. Ağustos başından beri bekliyorum eş ile ayrı değilim cimere yazsak nasıl olur acaba mahkemeye versem en az bir sene sürecek

Memurhaps, 2 gün önce engel oranı yüksekse 1 ayda olmalıdır bizim bir arkadaş bir ayda çıktı .eşi ile ayrıydılar