14 Aralık 2025 13:02
selamün aleyküm arkadaşlar. kendim değilde eşim üzerinden cimere bir talepte bulunmak istiyorum. Temmuz ayının sonunda çocuğum ağır otizm olduğu için dilekçe yazdım memlekete tayin istedim hala bekliyor su tarihli dilekçniz değerlendirmektedir yazıyor . üzerine 2. dilekçeyi de yazdım PBS de görünmüyor bile. üzerinden 5 ay geçti normalde aile yılı muhabbetinden her ay sonu sağlık ya da mazeret atamaları gerceklesecekti ama biz bir sonuç alamadık. yazsam cimer cevabı çalıştığım ile mi gelir yoksa muhattap personel daire olduğu için oraya mi gider tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum


Memurhaps
Şube Müdürü
14 Aralık 2025 16:41
engel oranı yüksekse 1 ayda olmalıdır bizim bir arkadaş bir ayda çıktı .eşi ile ayrıydılar

Kozanliyiz
Aday Memur
14 Aralık 2025 17:01
90-99 arası engel oranı tam bağımlı geçiyor. Ağustos başından beri bekliyorum eş ile ayrı değilim cimere yazsak nasıl olur acaba mahkemeye versem en az bir sene sürecek
Memurhaps, 2 gün önce
Kadir-29
Şef
14 Aralık 2025 19:09
bende aynı tanı ile memlekete tayin istedim 2 sene önce 1 ay da sisteme düştü 2. ay tayinim cikti

Klav.ye
Şube Müdürü
14 Aralık 2025 21:33

cimer i de çok gözünüzde büyütmeyin.. yazdığın şikayet personel atamaya gider. orasıda ' şu şu tarihli dilekçeniz mevcut olup talebiniz atama döneminde değerlendirilecektir'' diye cevap yazar...


adalı-polis
Genel Müdür
15 Aralık 2025 00:02

Cimer yerine eşiniz İçişleri bakana mesaj yazın butonu var ona yazsın içişlerinin sitesinden. Burası bakanlık kaleme gidiyor, önemliler bakana iletiliyor. Cimerde evrak memura düşüyor


tukayf
Daire Başkanı
15 Aralık 2025 00:19

En geç Şubat atamasında gerçekleşir diye fusunuyorum

