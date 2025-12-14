Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

cimer


14 Aralık 2025 13:02
cimer
selamün aleyküm arkadaşlar. kendim değilde eşim üzerinden cimere bir talepte bulunmak istiyorum. Temmuz ayının sonunda çocuğum ağır otizm olduğu için dilekçe yazdım memlekete tayin istedim hala bekliyor su tarihli dilekçniz değerlendirmektedir yazıyor . üzerine 2. dilekçeyi de yazdım PBS de görünmüyor bile. üzerinden 5 ay geçti normalde aile yılı muhabbetinden her ay sonu sağlık ya da mazeret atamaları gerceklesecekti ama biz bir sonuç alamadık. yazsam cimer cevabı çalıştığım ile mi gelir yoksa muhattap personel daire olduğu için oraya mi gider tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerZam hayırlı olsunMaaş eşitlenmesiCeza ZamanaşımıEş ile karakolluk olma2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiNe ceza alırım? YARDIM.Lojman süresi uzatılmasıDisiplin Soruşturması Evreleri HkZabıta bizi geçti mi?

Sözlük

güne bir şiir bırak 1 sıcak çikolata 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 2 fotokapan 1

Son Haberler

Bakan Yerlikaya açıkladı: 24 suçlu Türkiye'ye getirildiHamas, Kassam Tugayları komutanı Saad'ın öldüğünü doğruladıAtık malzemelerden enstrüman yapan öğretmene Bakan Kurum'dan destekYasadışı bahisle mücadele için IBAN transferine sıkı denetim!Avustralya'da plajda düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Editörün Seçimi

Bütün devlet memurlarını temizlik işçilerine maaş olarak ezdiren KAMUSEN VE MEMURSEN üyelerine ....Kurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 yılı tükeniş yılı olacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifaArtık öğretmenlere yapılan veli zorbalığına öğrenci zorbalığı da eklendi.Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz