selamün aleyküm arkadaşlar. kendim değilde eşim üzerinden cimere bir talepte bulunmak istiyorum. Temmuz ayının sonunda çocuğum ağır otizm olduğu için dilekçe yazdım memlekete tayin istedim hala bekliyor su tarihli dilekçniz değerlendirmektedir yazıyor . üzerine 2. dilekçeyi de yazdım PBS de görünmüyor bile. üzerinden 5 ay geçti normalde aile yılı muhabbetinden her ay sonu sağlık ya da mazeret atamaları gerceklesecekti ama biz bir sonuç alamadık. yazsam cimer cevabı çalıştığım ile mi gelir yoksa muhattap personel daire olduğu için oraya mi gider tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum

